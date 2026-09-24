Falleció Reinaldo Sánchez, histórico presidente de S. Wanderers y del fútbol chileno

A través de un comunicado, Santiago Wanderers informó el sensible fallecimiento de Reinaldo Sánchez Olivares, presidente y dueño del club y exmandamás del fútbol chileno.

El empresario microbusero, propietario de la empresa Viña Bus, fue internado en la Clínica Reñaca en las últimas horas, confirmándose su deceso este jueves 24 de septiembre a los 81 años de edad.

"La familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución", señaló el club en sus redes sociales.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias, fuerza y un abrazo fraternal a su familia, seres queridos y a toda la hinchada caturra en este momento de profundo dolor. ¡Hasta siempre, Don Reinaldo! Su legado vivirá eternamente en el corazón de Valparaíso y del fútbol chileno", sumó el cuadro porteño.

Oriundo de Viña del Mar, pero ligado fuertemente con Valparaíso, fue socio de Santiago Wanderers desde 1976 y lideró la dirigencia de los "caturros" en dos periodos, iniciando su primer mandato en 1992.

En su primer paso el equipo logró el título de la entonces Primera B 1995 y marcó un hito con el campeonato de Primera División de 2001, tercera estrella porteña y que por casi una década fue el último monarca de torneos largos.

Durante aquellos años, específicamente en el 2000, envió a nombre del club una polémica carta en apoyo al dictador Augusto Pinochet, quien volvía al país luego de haber sido detenido en Londres.

En octubre de ese mismo 2001 dejó la testera del "Decano" para tomar la presidencia de la ANFP y la Federación de Fútbol Chile hasta 2006, creándose bajo su mandato el Canal del Fútbol (CDF).

Justo antes de su salida se confirmó a Chile como sede de la Copa Mundial femenina sub 20 de 2008, tras cinco años que también coincidieron con un compejo momento para La Roja, luego de la estrepitosa Clasificatoria 2002 seguda de una dolorosa e infructuosa ruta a Alemania 2006.

Acusado de ser presunto responsable de la crisis del club en los años 2000, en 2021 Sánchez regresó a Santiago Wanderers, luego de adquirir el 60 por ciento de participación. Sin embargo, las complejas campañas y en especial su estado de salud lo hicieron alejarse del ojo público en el último tiempo.

Santiago Wanderers además indicó que los detalles sobre el velatorio y funeral de Reinaldo Sánchez se informarán próximamente.