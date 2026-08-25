Mindep presentó denuncia ante el Ministerio Público por eventuales irregularidades en Santiago 2023

El Ministerio del Deporte (Mindep) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales hechos irregulares detectados durante la liquidación de la Corporación Santiago 2023, buscando esclarecer anomalías con los fondos públicos del evento.

"Los antecedentes que motivan esta denuncia dicen relación con rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación, y aspectos vinculados a la administración del proceso de liquidación que ameritan ser esclarecidos por la autoridad competente", sostuvo el comunicado del Mindep.

Así mismo, el Mindep justificó la presentación de esta acción penal como una garantía de transparencia: "la acción se enmarca en el compromiso del Gobierno de Chile con el control, la probidad y el resguardo de los recursos públicos, en un ciclo en que el país aspira a seguir siendo sede de grandes eventos deportivos internacionales".

"El Ministerio del Deporte reitera su compromiso con el cuidado y buen uso de los recursos del deporte y de todos los chilenos, y su plena voluntad para poner a disposición del Ministerio Público toda la información y antecedentes que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos", cerró el escrito.