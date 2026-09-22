Santiago 2023: Directorio acordó reserva sobre millonaria pérdida por candidatura de Mayne-Nicholls

Una compleja trama financiera y administrativa sacude los balances de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 luego de que se revelara el acta de una sesión extraordinaria donde la mesa directiva resolvió mantener bajo reserva una operación de compra y venta de divisas por 46 millones de dólares que arrojó un descuadre cercano a los 790 millones de pesos, argumentando que el exdirector ejecutivo de la corporación, Harold Mayne-Nicholls, competía como candidato presidencial.

De acuerdo a lo publicado por La Segunda, los antecedentes corresponden a la reunión celebrada el 6 de noviembre por la Corporación Santiago 2023, cita encabezada por el entonces ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y en la que participaron el timonel del Comité Olímpico de Chile (COCh) y vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Mujica, y el director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Israel Castro.

En dicha instancia, la mesa dejó expresa constancia de que jamás autorizó ni conoció con anterioridad las maniobras cambiarias ejecutadas por la administración ejecutiva.

La cuestionada estrategia fue impulsada por Mayne-Nicholls y el exdirector de Administración y Finanzas (DAF), Juan Enrique Montes, quienes solicitaron recursos adicionales a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para adquirir anticipadamente 46 millones de dólares ante la volatilidad de la divisa. Posteriormente, de ese total, se rindieron 32,4 millones de dólares para compromisos internacionales y los 13,6 millones restantes fueron revendidos a la banca comercial meses después, todo sin previa validación del directorio.

De acuerdo a la misma publicación, el conflicto contable estalló al momento de justificar los fondos públicos ante el IND. Mientras la corporación pretendía validar los gastos utilizando el tipo de cambio fijado el día de la compra masiva, las normas de Contraloría exigen calcular las rendiciones según el valor del dólar en la fecha exacta en que se ejecutó cada pago. Debido a que la divisa bajó en esos días intermedios, se consolidó una diferencia en contra de aproximadamente 790 millones de pesos, a lo que se sumaban otros 300 millones imposibles de rendir sin transparentar la maniobra financiera.

Frente a este escenario, el vicepresidente de la corporación, Miguel Ángel Mujica, expuso que el IND debía definir un mecanismo para sacar adelante la rendición y planteó expresamente "dejar este asunto en reserva, dado que el exdirector ejecutivo es actualmente candidato presidencial". Asimismo, cuestionó que una adquisición de semejante envergadura no pasara por un proceso de licitación ni contara con informes legales previos, contraviniendo los estándares de cumplimiento institucional.

La gestión también recibió duros cuestionamientos por parte del director nacional del IND, Israel Castro, quien tildó el actuar de la administración liderada por Mayne-Nicholls como "bastante irresponsable". La autoridad deportiva recordó que históricamente rechazó la idea de especular con el mercado cambiario dada la imposibilidad de predecir su comportamiento, remarcando que nunca se informó oportunamente la pérdida fiscal y que no existían incentivos para avalar dicho perjuicio.

Tras el debate, el directorio acordó por unanimidad rendir ante el IND la totalidad de la diferencia de los 790 millones de pesos, desmarcándose formalmente de la decisión financiera. El itinerario trazado por el asesor jurídico del Ministerio del Deporte, Hugo Castelli, contempla que, una vez cerrado el informe del IND, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República y, en caso de exigirse la restitución de caudales públicos, se dará paso a la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Este nuevo flanco se suma a la denuncia penal ingresada en agosto pasado por el Ministerio del Deporte ante el Ministerio Público por eventuales irregularidades en el proceso de disolución y liquidación de Santiago 2023. Requeridos por la prensa para abordar el contenido del acta, ni Harold Mayne-Nicholls ni el exministro Jaime Pizarro emitieron declaraciones respecto a la polémica operación.