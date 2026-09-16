Chile conoció a sus rivales para el Mundial de Tenis en silla de ruedas

El Team ParaChile ya tiene rivales para el Mundial por Equipos de Tenis en Silla de Ruedas 2026, que se disputará entre este miércoles 16 y el sábado 19 de septiembre en Orlando, Estados Unidos. El sorteo del certamen se realizó este martes.

En Open femenino, Macarena Cabrillana (19ª) y Gloria Llamin (66ª) enfrentarán a Brasil, que estará representado por Vitoria Miranda (26ª), Jade Lanai (45ª) y Meirycoll Duval (43ª). Cabrillana volverá a enfrentarse a Miranda, a quien derrotó en la final de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Si Chile supera la serie, su rival en cuartos de final será Japón.

En Open masculino, Alexander Cataldo (16º), Brayan Tapia (24º) y Jaime Sepúlveda (88º) se medirán ante Francia, selección que suma seis títulos mundiales. El conjunto europeo estará integrado por Stephane Houdet (6º), Guilhem Laget (29º), Geoffrey Jasiak (35º) y Nicolás Charrier (31º).

Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2025, instancia en la que Chile se impuso por 2-0. En caso de avanzar, España será su rival en la siguiente ronda.

En Quad masculino, Francisco Cayulef (10º) y Diego Pérez (16º), campeones mundiales en 2024, debutarán ante Gran Bretaña. El equipo británico contará con Andy Lapthorne (8º), Gregory Slade (12º) y Oliver Cox (29º), y suma tres títulos mundiales. Si Chile supera esta serie, enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos.

El torneo contará con la participación de ocho países en Quad masculino y once naciones en las categorías Open masculina y femenina. Las tres series del Team ParaChile están programadas para comenzar a las 10:00 horas de Chile.