Chile sumó siete medallas en el paratenis de mesa de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar

El seleccionado de para tenis de mesa protagonizó hoy la mejor actuación del Team ParaChile en lo que va de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, luego de ganar siete medallas (cuatro oros, una de plata y dos bronces) en las finales del dobles y dobles mixto.

En esta jornada se destacaron las duplas que lograron la presea dorada, conformadas por Joseline Yévenes y Aylin Espinoza (Clase WD14-20), José Luis Cerpa e Ignacio Torres (MD14), Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes (MD18).

Además, Yévenes y Echaveguren aseguraron la cuarta condecoración de oro en el certamen al hacer pareja en la categoría mixta.

Con esta notable presentación, el Team ParaChile elevó su cosecha a siete oros, cuatro platas y 14 bronces con nueve fechas por disputarse en el torneo.