Con equipo récord, el Team Parachile de tenis de mesa clasificó al Mundial 2026

Con ocho representantes del Team ParaChile en la lista, la Federación Internacional de Tenis de Mesa entregó la nómina oficial de deportistas clasificados al Mundial de la especialidad 2026, confirmando una histórica participación para Chile.

La clasificación se concretó a través de las plazas otorgadas por el campeonato continental y el ranking mundial ITTF, consolidando a Chile como una de las potencias de América. Por ranking mundial, aseguraron su clasificación Ignacio Torres (N°1, clase 6), Manuel Echaveguren (N°6, clase 10), Florencia Pérez (N°4, clase 8), Matías Pino (N°6, clase 6) y Claudio Bahamondes (N°8, clase 7). A ellos se suman los campeones de los Juegos Parapanamericanos de São Paulo 2025: Luis Flores (N°5, clase 2), Tamara Leonelli (N°5, clase 5) y Vicente Leiva (116°, clase 1).

Chile competirá en las pruebas individuales, dobles masculinos y dobles mixtos en un campeonato que reunirá a 330 deportistas (165 hombres y 165 mujeres), entre el 23 y el 29 de noviembre en Pattaya, Tailandia.

La presencia de ocho seleccionados marca un nuevo hito para el Para Tenis de Mesa nacional, superando los siete representantes que asistieron al Mundial de 2022. Hasta ahora, el mejor resultado histórico del país corresponde a los cuartos de final alcanzados en las ediciones de 2018 y 2022.

"Vamos con opciones reales de volver al país con medallas. Tener ocho deportistas dentro del Top 10 mundial refleja un trabajo sostenido, con un centro de entrenamiento de primer nivel, un cuerpo técnico consolidado y el respaldo necesario para competir internacionalmente", destacó Francisco Carrasco, Head Coach Nacional de Para Tenis de Mesa.

Ignacio Torres, número uno del mundo en la clase 6, valoró el trabajo colectivo detrás de este logro: "Llevar una delegación numerosa habla del compromiso de los deportistas, del apoyo del Comité Paralímpico de Chile, la Federación de Tenis de Mesa, el IND y de todos quienes aportan a nuestro desarrollo", expresó.

Otro aspecto destacado es la representación territorial: seis de los ocho clasificados provienen de regiones. Tamara Leonelli, oriunda de Temuco y mundialista en 2018, también valoró este avance. "Ir con equipo récord y con posibilidades reales de pelear medallas demuestra el avance progresivo", afirmó.

Con la delegación más numerosa de su historia, el Team ParaChile viaja a Tailandia con el objetivo de buscar las primeras medallas mundiales para Chile.