Katherinne Wollermann avanzó a la Final del Mundial de Para Canotaje y va por el tricampeonato

La destacada deportista chilena Katherinne Wollermann logró el primer objetivo en el Mundial de Para Canotaje de Poznan 2026 luego de asegurar su clasificación directa a la Final A del evento que se desarrolla en Polonia.

La oriunda de Chiguayante firmó una sólida actuación en el Heat 1 de la prueba KL1 200 metros, terminando en el segundo lugar con un crono de 58"32 segundos, quedando a solo 21 centésimas de la canadiense Brianna Hennessy (58"11), quien se quedó con el liderato de la manga.

Con este boleto directo a la regata decisiva, la multimedallista chilena irá en busca del histórico tricampeonato mundial, tras haberse coronado en las ediciones de Hungría e Italia.

En la gran definición, Wollermann se medirá ante las mejores del orbe, cuadro que ya tiene confirmadas a la china Maosan Xie (número dos del mundo y ganadora del Heat 2 con 1:02.64), la japonesa Monika Seryu (5°), la brasileña Adriana Gomes de Azevedo (6°), la canadiense Brianna Hennessy y la británica Susanna Wills, además de las palistas que avancen desde las semifinales.

¿Cuándo compite por el oro?

La final por el título mundial con presencia de la chilena se disputará este sábado 29 de agosto a partir de las 06:44 horas de Chile.