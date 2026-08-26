En conversación con Una Nueva Mañana, Javier Piedra, ingeniero civil mecánico, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, analizó los factores que determinan el consumo eléctrico en los hogares tras la entrada en vigencia del Decreto 8T, correspondiente a la actualización tarifaria del segundo semestre de 2026.

El especialista cuestionó la falta de transparencia en la facturación eléctrica, señalando que los documentos no entregan información clara ni inteligible sobre el valor real del kilovatio-hora (kWh) y que esta opacidad provoca que para la mayoría de los usuarios cancelar la cuenta de la luz se haya transformado en "un acto de fe".

Ante el desconocimiento generalizado respecto al cuadro tarifario y con el objetivo de transparentar los cobros, la Fundación Energía para Todos puso a disposición del público la plataforma web cuentadelaluz.cl, que permite a los consumidores ingresar su comuna y nivel de consumo en kWh para calcular la tarifa exacta que les corresponde pagar según su distribuidora local. Asimismo, incluye un simulador de electrodomésticos para estimar el costo mensual por artefacto según las etiquetas de eficiencia energética.

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