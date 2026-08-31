Katherinne Wollermann fue elegida como la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025

La destacada exponente del para canotaje nacional Katherinne Wollermann fue distinguida este lunes como la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025, máximo reconocimiento que entrega el Estado a los atletas más sobresalientes del país.

La noticia le fue comunicada directamente por el ministro del Deporte, Francisco Riveros, a través de una videollamada mientras la deportista se encontraba embarcando en París tras haber conseguido su tercer título mundial en la disciplina.

Con este galardón, la campeona en los Juegos Paralímpicos de París 2024 se convirtió en la sexta atleta paralímpica en la historia de Chile en recibir esta condecoración, consolidándose como una de las grandes referentes del deporte chileno.

La distinción premia una temporada 2025 de ensueño para Wollermann, en la que cosechó importantes éxitos internacionales: Medalla de oro en el Mundial de Italia, Medalla de plata en la World Cup de Polonia, Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Paraguay, Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Paraguay.