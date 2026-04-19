Team Parachile ganó 13 medallas en las finales individuales del ITTF World Para Future Santiago 2026

Un total de 13 medallas (4 oros, 4 platas y 5 bronces) ganó el Team ParaChile en las finales individuales del ITTF World Para Future Santiago 2026, que se está disputando en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

Ignacio Torres (clase 6), José Luis Cerpa (7), Luis Flores (2) y Tamara Leonelli (5) fueron las máximas figuras del seleccionado chileno tras consagrarse campeones en sus respectivas clases.

Tanto Torres como Flores y Leonelli se consagraron, además, bicampeones del torneo que se disputa por segundo año consecutivo en Chile, mientras Cerpa consiguió su primer título en el Circuito Mundial.

"Estoy contento con este oro. Es un buen inicio del circuito 2026 y esto me permite ganar importantes puntos para mantener el número uno del Ranking Mundial. Además, este año tendremos campeonato mundial, por lo que todo lo que vayamos sumando va ayudando para llegar bien preparado a ese desafío", dijo Ignacio Torres.

"Trabajamos para esto. Hicimos una gran pretemporada y eso se vio reflejado hoy. Ganar es una buena motivación para el año, en especial para el Mundial de Tailandia", dijo Tamara Leonelli.

Las medallas de plata, en tanto, fueron ganadas por Matías Pino (clase 6), Manuel Echaveguren (10), Florencia Pérez (8) y Joseline Yévenes (9), mientras que las preseas de bronce las lograron Cristian Dettoni (6), Aylin Millalén (5), Claudio Bahamondes (7), Andrés Beroíza (8) y Liliana Caballero (6-7).

ITTF World Para Future Santiago 2026 tendrá este lunes su jornada final con la disputa de los duelos definitorios de la competencia de dobles.