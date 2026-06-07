Megarreforma: Kast emplazó a "dejar la discusión entre ricos y pobres"

El Presidente José Antonio Kast defendió este domingo el propósito de su megarreforma, la iniciativa estrella de su gestión que enfrenta una etapa decisiva de tramitación dentro de la Comisión de Hacienda del Senado, e hizo un llamado a la oposición a "dejar la discusión entre ricos y pobres".

El Mandatario, que desarrolla su gira por el norte del país y despliega su agenda en materia migratoria y de seguridad, expresó estos dichos durante la séptima versión del foro "Presidente presente", en la que el Jefe de Estado encabeza un conversatorio con ciudadanos.

Fueron varios los temas abordados en el evento, entre ellos el proyecto de Reconstrucción Nacional, que enfrentará su prueba de fuego en la Cámara Alta.

En ese contexto, Kast emplazó: "(Desde la oposición) nos dicen 'no, ustedes quieren hacer un proyecto de ley que beneficia solo a un sector'. Esa discusión dejémosla en el pasado, que es la discusión entre ricos y pobres. Aquí (el verdadero debate) es entre la persona que tiene trabajo y que no lo tiene".

"Están discutiendo si nos lanzan un tsunami de indicaciones o no en la Cámara, y ahora en el Senado va a cambiar eso seguramente y va a haber una discusión con mayor altura, pero es fundamental que se apruebe la idea de legislar", subrayó.

De lo contrario, "¿vamos a volver a la receta antigua (de mantener los) impuestos altos y trabar las inversiones? Miren lo que ha pasado a Chile en los últimos años: no ha habido más inversión y ha aumentado el desempleo. Eso tiene que cambiar", aseveró el gobernante.

En tanto, durante el encuentro, una funcionaria del servicio público reclamó por los recortes que instruye el Gobierno en salud, lo que motivó al Presidente y al gobernador regional de Arica, Diego Paco (Renovación Nacional), a aclarar la hoja de ruta del Ejecutivo en la materia, que considera la construcción de un hospital de alta complejidad en la ciudad.