Team Parachile supera las 20 medallas de oro y duplica producción de Santiago 2014

El Team ParaChile superó las 20 medallas de oro, con lo que duplicó la cosecha dorada que alcanzó en Santiago 2014. En la penúltima jornada del certamen subcontinental, los nacionales marcaron su mejor actuación tras ganar 18 medallas, en un desglose de cinco oros, siete platas y seis bronces.

Los oros corrieron por cuenta de los paranadadores Alberto Abarza (100 metros espalda), Kiara Godoy (50 metros libre) y Agustín Pavez (400 metros libre) y de las duplas de tenistas conformadas por Brayan Tapia y Alexander Cataldo (Open) y por Francisco Cayulef y Diego Pérez (Quad).

Luego de 13 jornadas de acción en Valledupar, el Team ParaChile acumula un total de 80 medallas y se ubica por ahora en el quinto lugar del medallero. A falta de una jornada para el final, los nacionales suman 21 oros, 22 platas y 37 bronces.

Este miércoles el seleccionado nacional podría sumar nuevas preseas luego que clasificara a las finales en para tiro con arco, para bádminton y tenis en silla de ruedas, además de tener chances en las definiciones de para atletismo, boccia y para natación.

Este martes, en tanto, el Comité Organizador Local (LOC) le informó a la misión del Team ParaChile el cambio de oro a bronce de la medalla obtenida por el equipo de tándem de para ciclismo masculino el pasado sábado 4 de julio.

En la definición del Gran Fondo, a metros de la llegada, se produjo una caída de dos equipos. Ese hecho fue reclamado por Colombia, que culpó a la pareja chilena de provocar el accidente. La queja fue aceptada y se levantó un proceso que terminó ayer con el pronunciamiento de la UCI en favor del reclamo colombiano.

Tras el cambio de medalla, el Team ParaChile pasó a tener hasta el momento 21 oros, 22 platas y 37 bronces.