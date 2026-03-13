¡Otro diploma! Nicolás Bisquertt logró la mejor actuación chilena en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Una jornada que quedará grabada con letras doradas en la historia del deporte nacional se vivió en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de que el esquiador chileno Nicolás Bisquertt firmara una actuación memorable al conseguir el sexto lugar en la prueba de Eslalon Gigante, logrando así la mejor posición histórica de Chile en este megaevento.

El representante del Team Para Chile deslumbró en la nieve europea y completó el circuito con un notable tiempo de 2'18"13, en una exigente y reñida competencia que contó con 38 deportistas en la pista.

Con este espectacular cronómetro, el chileno no solo quebró los registros nacionales, sino que también se adjudicó la segunda mejor ubicación histórica conseguida por un atleta sudamericano en el principal evento de los deportes invernales.

De paso, la brillante actuación de esta jornada le permitió a Bisquertt superar lo logrado por él mismo hace apenas unos días en los presentes Juegos de Milano-Cortina, donde había obtenido un meritorio octavo lugar en la prueba de Súper Gigante.

Con este nuevo hito, el esquiador nacional se consolida como una verdadera leyenda del deporte adaptado en nuestro país, acumulando ya cinco "Top 10" en sus distintas participaciones en la máxima cita de los deportes de invierno.

El notable registro de Nicolás Bisquertt en los Juegos Paralímpicos: