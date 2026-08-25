Chile realizó el lanzamiento oficial de las Olimpiadas Especiales 2027

Chile celebró el lanzamiento oficial de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que se desarrollarán en Santiago en 2027, siendo la primera edición de este evento en un país de habla hispana.

En la justa deportiva, que se desarrollará entre el 16 y el 24 de octubre de 2027, participarán más de seis mil deportistas con discapacidad intelectual provenientes de 170 países en 23 disciplinas diferentes.

"Chile no puede ser solamente el país que organiza los juegos, tiene que ser el país que aprovecha estos juegos para generar un cambio", resaltó la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso, durante la ceremonia de presentación.

Picasso señaló que el proyecto busca dejar capacidad instalada en las instituciones y en la sociedad chilena para visibilizar la discapacidad e impulsar la inclusión en diferentes campos: "queremos más oportunidades en las escuelas, en el deporte, en el trabajo y en la vida en general".

"La verdadera medalla de oro va a ser que podamos decir que Chile se transformó en un país más justo", agregó.

La edición de Santiago 2027 será la número 17 de este evento que nació en Chicago en 1968 bajo la iniciativa de Eunice Kennedy Shriver, quien fundó el movimiento Olimpiadas Especiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

"En nuestro país una de cada tres familias convive diariamente con la discapacidad, pero casi un 80 % de las personas con discapacidad no practican ningún tipo de actividad física de manera regular. Eso tiene que cambiar y estoy seguro que con Santiago 2027 va a cambiar", destaco el ministro del Deporte, Francisco Riveros.