Recoleta: hombre murió tras ser apuñalado unas 50 veces

Un hombre de 38 años fue encontrado muerto en la intersección de O'Higgins con Dorsal, en la comuna de Recoleta, tras sufrir un violento ataque.

Según la información policial, el cuerpo de la víctima presentaba cerca de 50 heridas cortopunzantes producto de una riña iniciada con un grupo de personas con quienes presuntamente mantenía rencillas anteriores.

En el sitio del suceso también se halló múltiple evidencia balística.

"Personal (de Carabineros) concurre al lugar y constata que en el piso se encontraba tendida una persona con múltiples heridas cortopunzantes. Se prestan primeros auxilios y se llama a personal SAMU, que constata el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones por arma blanca. Preliminarmente, se mantiene la información que se trataría de una riña", detalló el teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.

La investigación quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) .