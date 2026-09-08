Chilenos se quedaron con todos los títulos en La Parva

Los deportistas chilenos fueron protagonistas absolutos de la primera edición del Rail Jam, competencia de freestyle desarrollada en el centro de esquí La Parva y que reunió a representantes nacionales e internacionales.

Los nacionales se quedaron con todos los primeros lugares del certamen: Alvaro Yáñez y Carolina Rivas se coronaron campeones en snowboard, mientras que Francisco Salas y Javiera Rojas hicieron lo propio en ski.

La competencia se disputó en un snowpark especialmente preparado para la ocasión y que tuvo como una de sus principales novedades el fuselaje de un avión real incorporado dentro del circuito de saltos.

El evento reunió a deportistas provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y distintos países de Europa, además de los representantes chilenos, quienes lograron imponerse en las diferentes categorías.

El formato contempló una ronda clasificatoria y posteriormente enfrentamientos de eliminación directa, instancia en la que los participantes debieron mostrar sus mejores trucos y maniobras.

La jornada culminó con una premiación realizada en El Montañés, donde fueron reconocidos los primeros campeones.