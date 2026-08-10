El Rey del Park festejó sus 20 años con más de 120 competidores en El Colorado

El Rey del Park celebró su vigésima edición el fin de semana en el Centro de Montaña El Colorado, donde más de 120 exponentes del ski y snowboard participaron en una de las principales competencias de freestyle de Sudamérica.

La cita se desarrolló en el Sunset Park y estuvo marcada por la conmemoración de los 20 años desde la primera edición del certamen, además de por entregar una bolsa superior a los 20 millones de pesos en premios.

En las principales categorías de snowboard, Alvaro Yáñez se quedó con el primer lugar de Open Hombre, por delante de Benjamín Yáñez y Benjamín Villegas, mientras que Antonia Yáñez ganó la categoría Open Mujeres, seguida por Sofía Pérez y Teresa Bañados.

En ski, Javiera Rojas se impuso en Open Mujer, con Antonia Langer y Beatriz Doren completando los tres primeros puestos. En la competencia masculina, Jose Antonio Galilea consiguió el primer lugar, seguido por Jan Vermeij y León Lorenzini.

Los ganadores de las distintas categorías

La competencia también contempló series U16 y Master. En U16 Snow, el triunfo correspondió a Nils Soleymieux, escoltado por Jose Acuña, Nicolás Durand y León Acuña.

En U16 Ski, Clemente Cuadra obtuvo el primer puesto, seguido por Manuel Guerrero y Santiago Donoso.

La categoría Master Snowboard quedó en manos de Luciano Sánchez, con Nicolás Urrejola segundo, Daniel Díaz tercero y Paulo Audisio cuarto. En Master Ski, Ismael Cuadra consiguió la victoria y Bernardita Barros terminó en el segundo lugar.

La edición 2026 cerró así una celebración especial para el certamen, que completó dos décadas de competencias de freestyle en El Colorado con participación de exponentes nacionales e internacionales.