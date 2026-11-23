El español Marc Paré se coronó campeón mundial de windsurf en olas por segundo año consecutivo, luego de asegurar el título del World Windsurf Tour 2026 durante el Chile World Cup Grand Final que se desarrolla en Matanzas, Región de O'Higgins.

El deportista de Barcelona, que llegó a Chile como líder del ranking con 34.500 puntos y tres triunfos en la temporada, aseguró la corona después de que el estadounidense Bernd Roediger, único rival que podía alcanzarlo, quedó eliminado en la tercera ronda.

En cuanto a la participación nacional, los hermanos Diego y Benjamín Fabres se despidieron en cuartos de final. Diego, que había conseguido su clasificación directa durante la jornada del sábado, terminó cuarto en su serie con 7,92 puntos, mientras Benjamín sumó 10,45 unidades en una manga que ganó el brasileño Marcilio Browne con 16,76, el mejor registro del campeonato.

Benjamín había logrado acceder a esa instancia después de superar el repechaje y dejar fuera al excampeón mundial español Víctor Fernández. En tanto, el también chileno Iñaki Maturana quedó eliminado en la tercera ronda tras finalizar tercero en su serie con 7,60 puntos.

En la competencia femenina, la alemana Lina Erpenstein y la francesa Marine Hunter mantienen abierta la disputa por el título mundial, con ambas clasificadas a semifinales. La actividad continuará este lunes con las semifinales y finales de las dos categorías, siempre que las condiciones de viento y olas lo permitan. El Chile World Cup Grand Final se desarrolla hasta el 29 de noviembre y puede seguirse en el sitio oficial del World Windsurf Tour.