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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Esquí náutico

El Team Chile logró seis cupos en el US Masters de esquí náutico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El torneo se disputará entre el 22 y 24 de mayo en Callaway Gardens,

El Team Chile logró seis cupos en el US Masters de esquí náutico
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Seis cupos aseguró el Team Chile para la edición 2026 del US Masters de Esquí Náutico, el torneo más exigente y tradicional del calendario del Circuito Mundial y al que solo acceden los mejores seis especialistas de cada prueba.

En el evento clasificatorio, disputado este fin de semana en Florida, los nacionales Martín Labra, Matías González, Emile Ritter, Trinidad Espinal y Samuel Browne lograron sus boletos en esquí náutico, mientras Ignacia Holscher logró también la marca en wakeboard.

Con marcas de 9.650 puntos en figuras y 64.9 metros en salto (récord personal), Martín Labra se transformó en el primer esquiador chileno en clasificar a dos pruebas en la serie adulta y compartirá el muelle de figuras con el campeón mundial open Matías González, quien también logró el pase al torneo de maestros gracias a su triunfo en marzo pasado en el Moomba Masters de Australia.

En salto, en tanto, Emile Ritter, con una marca de 62,7 metros, también timbró su tickett para la serie open, mientras que Trinidad Espinal será la única latinoamericana en el slalom femenino tras clasificar con una marca de 1 boya a 10,75 metros.

La lista de clasificados la completaron el juvenil Samuel Browne, quien logró su clasificación en slalom y la wakeboardista Ignacia Holscher, quien aseguró su entrada al torneo que se disputará entre el 22 y 24 de mayo en Callaway Gardens, en el estado de Georgia.

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