Disney+ firmó un acuerdo con la NFL para transmitir el Super Bowl 2027

El gigante del entretenimiento Disney+ y ESPN anunciaron este miércoles un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) para la transmisión en directo de la LXI edición del Super Bowl, que se celebrará el 14 de febrero en el Estadio SoFi de Inglewood, California.

La emisión de la plataforma de contenidos en línea podrá verse en más de 55 mercados internacionales, incluyendo varios países de Latinoamérica.

Además de en Disney+, la cobertura del Super Bowl se transmitirá también en ESPN y ABC, como se ha hecho regularmente. Las plataformas lineales de ESPN transmitirán el partido en más de 130 países y territorios.