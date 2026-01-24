Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Fútbol americano

Donald Trump no irá al Super Bowl: Calificó como "pésima elección" a Bad Bunny y Green Day

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandatario argumentó que el estadio está "demasiado lejos", aunque calificó como "terrible" y generadora de "odio" la presencia de los músicos, conocidos por sus posturas críticas hacia su administración.

Donald Trump no irá al Super Bowl: Calificó como
contenido de servicio
Llévatelo:
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no estará presente en el próximo Super Bowl y lanzó duras críticas contra los artistas seleccionados para los espectáculos musicales, el cantante Bad Bunny y la banda Green Day.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", declaró Trump en una entrevista con The New York Times desde el Despacho Oval.

Pese a su molestia con los músicos, el mandatario republicano aseguró que esa no es la razón principal para ausentarse del partido que se jugará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. "Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me recibieron muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", afirmó.

Trump sí asistió a la final de la NFL el año pasado, disputada en Nueva Orleans, que enfrentó a Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Tanto el puertorriqueño Bad Bunny como el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, fueron abiertamente críticos con la administración Trump, en especial por sus políticas dirigidas a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

