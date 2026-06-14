Hermanas Abraham lograron medalla de plata en Copa del Mundo de Plovdiv

Las chilenas Antonia y Melita Abraham cerraron una gran actuación en la Copa del Mundo de Plovdiv, logrando la medalla de plata en el par sin timonel femenino.

Las hermanas firmaron un tiempo de 6'53''54, siendo superadas por el dúo estadounidense de Teal Cohen y Kate Knifton, que con un tiempo de 06'50''82 se quedaron con la presea dorada de la competición.

Por otro lado, el binomio de Ignacio y Alfredo Abraham se adjudicó la final B, rematando séptimos en el resultado final.

Además, Andoni Habash disputó la final B del singles masculino y con un tercer lugar, aseguró la novena plaza definitiva.