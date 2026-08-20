Manifestación de jinetes obligó a suspender carreras en el Hipódromo Chile

Una movilización de jinetes, a raíz del estado de la pista de arena del Hipódromo Chile, causó la suspensión de la mitad de la jornada hípica de este jueves en el recinto de Independencia.

"El Hipódromo Chile informa la suspensión de la jornada de carreras de hoy, debido a la negativa de los jinetes a seguir participando en las carreras faltantes", dijo el recinto en una declaración oficial.

Según el Chile, "esta situación impide el normal desarrollo de la jornada y obliga a adoptar esta medida. Lamentamos los inconvenientes".

La decisión de los jinetes se concretó luego de la 9ª carrera del día, quedando otras 10 del programa sin realización.

Entre las versiones que entregaron los participantes está que, más allá del estado barroso de la pista por las últimas lluvias, hay sectores de la pista en mal estado que ponen en riesgo la seguridad de los corredores.