Las "Olimpiadas del dopaje" debutaron en Las Vegas y desataron una fuerte polémica

Los Enhanced Games, conocidos popularmente como las "Olimpiadas del dopaje", debutaron en Las Vegas con deportistas autorizados a competir utilizando sustancias para mejorar el rendimiento, bajo un formato impulsado por empresarios ligados al sector tecnológico.

El Comité Olímpico Internacional calificó la competencia como "irresponsable e inmoral", mientras que la Agencia Mundial Antidopaje advirtió que el modelo puede normalizar el uso de sustancias prohibidas y enviar un mensaje peligroso a jóvenes atletas.

La cita reunió pruebas de natación, atletismo y levantamiento de pesas, con supervisión médica y premios millonarios para quienes rompieran marcas mundiales.

Uno de los nombres más llamativos fue el nadador griego Kristian Gkolomeev, quien registró 20''81 en los 50 metros libres, marca presentada por la organización como récord mundial, aunque sin reconocimiento oficial por el uso permitido de sustancias dopantes.

El evento se realizó en Resorts World Las Vegas y mezcló deporte, luces de neón, música electrónica y mensajes ligados al biohacking y la optimización humana.