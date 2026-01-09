Drew McIntyre se coronó nuevo campeón de WWE tras vencer a Cody Rhodes en Berlín

El escocés Drew McIntyre se convirtió en nuevo campeón indiscutido de WWE, tras vencer a Cody Rhodes este viernes en el evento estelar del programa Smackdown en Berlín, Alemania.

McIntyre se impuso en un polémico combate al mejor de tres caídas, con interrupción de Jacob Fatu al final, en un momento decisivo que permitió que Rhodes perdiera el título.

En la primera caída, McIntyre logró la victoria con un golpe bajo y su técnica final, la "Claymore"; y en la segunda caída, Cody logró igualar con su "Cross Rhodes" en la mesa de transmisión.

Finalmente, el combate se resolvió con la estipulación de la jaula de acero. En los compases finales, Jacob Fatu apareció y atacó a McIntyre, aunque posteriormente también golpeó a Rhodes, instante que aprovechó el europeo para poder escapar y coronarse, desatando la alegría del público alemán, que lo respaldó durante gran parte del combate.

Con la victoria, McIntyre conquistó el título mundial por cuarta vez y después de casi cinco años , terminando con el segundo reinado de Cody, quien había recuperado el título en agosto pasado, cuando derrotó a John Cena.

De acuerdo a la información entregada en el propio Smackdown, la próxima defensa del título de McIntyre será en el evento Royal Rumble, que se realizará el 31 de enero en Arabia Saudita. Su retador saldrá de un combate de cuatro esquinas, que se realizará una semana antes, el 24 de enero, en Montreal.