Histórico: Stephanie Vaquer fue elegida como la mejor luchadora del mundo en 2026

Un hito sin precedentes para el deporte y el entretenimiento chileno se consumó este jueves, luego de que la prestigiosa revista especializada Pro Wrestling Illustrated (PWI) coronara a la chilena Stephanie Vaquer como la mejor luchadora del planeta en la temporada 2026.

La nacida en San Fernando se adueñó del primer lugar en la tradicional lista anual "PWI Women's 250", escalafón que mide el impacto, la calidad técnica y los logros deportivos en las principales empresas de lucha libre a nivel global.

El liderato de la nacional corona un año de ensueño en las filas de la WWE, empresa estadounidense donde conquistó su primer campeonato mundial, factor decisivo que le permitió situarse por sobre consagradas superestrellas mundiales como Rhea Ripley, Liv Morgan y Persephone.

A través de sus redes sociales, la propia atleta nacional festejó el nombramiento compartiendo la publicación oficial del medio especializado: "Felicitaciones a 'La Primera', Stephanie Vaquer, la luchadora número uno de nuestro ranking anual de 250 luchadoras", destacó la editorial norteamericana.

Con esta condecoración, Vaquer ratifica su estatus como la máxima exponente histórica del wrestling chileno, culminando una meteórica trayectoria que comenzó en el circuito independiente sudamericano, se consolidó en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) de México y hoy la tiene en la cima absoluta de la industria en Estados Unidos.