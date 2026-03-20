Irán ejecutó a un destacado luchador por protestas contra el régimen

Las autoridades de Irán informaron de la ejecución de las tres primeras penas de muerte dictadas contra personas vinculadas a las protestas que sacudieron el país en enero pasado y entre los ajusticiados aparece Saleh Mohammadi, un joven deportista de proyección internacional.

Según consignó la agencia Mizan, órgano de difusión del Poder Judicial iraní, Mohammadi fue ahorcado en la ciudad de Qom junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi. Los tres habían sido declarados culpables de asesinato y de realizar "acciones operativas" en favor de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos.

La ejecución de Mohammadi generó particular impacto debido a su carrera deportiva. El joven luchador era considerado una promesa en su disciplina, habiendo obtenido la medalla de bronce para la selección iraní en la Copa Internacional Saytiyev, disputada en Krasnoyarsk, Rusia, a principios de 2024.

El tribunal lo sentenció bajo el cargo de "moharebeh" (enemistad contra Dios), un concepto legal de la República Islámica utilizado habitualmente para castigar delitos que consideran atentatorios contra la seguridad pública, el islam o que involucren espionaje.

De acuerdo a la versión entregada por las autoridades, los hechos que motivaron la condena ocurrieron el pasado 8 de enero. En dicha jornada, los acusados habrían atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad en distintos puntos de Qom, provocándoles la muerte.

La agencia oficial detalló que el Tribunal Supremo ratificó las sentencias tras completar los procedimientos legales pertinentes. Asimismo, aseguraron que los tres sujetos confesaron su participación en los crímenes durante el proceso judicial, el cual —según el gobierno— contó con la presencia de abogados defensores.