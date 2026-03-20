La exestrella de la NBA Dennis Rodman será incluido en el Salón de la Fama de la WWE

El excéntrico exjugador de la NBA Dennis Rodman sumará un nuevo reconocimiento a su carrera, esta vez fuera del baloncesto, ya que será incorporado al Salón de la Fama de la WWE.

Según señaló ESPN, el histórico formará parte de la sección de celebridades de la compañía de entretenimiento deportivo.

Rodman, fue cinco veces campeón de la NBA con Detroit Pistons y Chicago Bulls,y tuvo una breve, pero recordada participación en la lucha libre, disputando un total de cuatro combates.

Uno de los episodios más icónicos de esa etapa ocurrió en 1998, cuando, en plena disputa de las Finales de la NBA, el estadounidense se ausentó de un entrenamiento para participar en el programa "WCW Monday Nitro". Allí protagonizó una lucha en parejas junto a Hulk Hogan.

La WWE cuenta con una categoría especial para celebridades dentro de su Salón de la Fama, donde han sido reconocidas figuras como Mike Tyson y Muhammad Ali, entre otros nombres provenientes del deporte y el espectáculo.