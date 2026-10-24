Ric Flair fue hospitalizado y entregó detalles sobre su estado de salud

Ric Flair, legendario exluchador estadounidense de WWE, sufrió una fuerte caída durante el viernes 23 de octubre en las afueras de un restaurante de Tampa, Florida, que obligó a su traslado en ambulancia al hospital. Según informó TMZ Sports, el histórico deportista de 77 años cayó cuando caminaba cerca del establecimiento y sufrió cortes en la cabeza y alrededor de un ojo, por lo que recibió atención médica de emergencia.

El incidente ocurrió horas después de que Flair revelara que padece un coágulo sanguíneo en una pierna, problema que lo obligó a cancelar una aparición pública en Seattle por recomendación médica. Tras recibir el alta hospitalaria, el integrante del Salón de la Fama de WWE compartió una fotografía desde su casa, con una protección sobre el ojo derecho, y agradeció al personal del Hospital General de Tampa por atenderlo hasta las 4:30 de la madrugada. "I Will Be Okay!" ("Estaré bien"), aseguró en su publicación, mientras que su hija, la también luchadora Charlotte Flair, transmitió tranquilidad sobre su recuperación.

En el mismo mensaje, el histórico campeón mundial explicó que actualmente está concentrado en su recuperación y abordó una controversia relacionada con sus redes sociales.

Flair aseguró que ya no es propietario de su página de Facebook y ofreció disculpas por las publicaciones realizadas desde esa cuenta mientras permanecía hospitalizado, comportamiento que calificó como irresponsable y completamente inapropiado. El exluchador agradeció las muestras de cariño y señaló que responderá personalmente los mensajes de sus seguidores cuando recupere sus fuerzas.