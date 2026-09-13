Stephanie Vaquer reconquistó el título mundial de WWE en histórica pelea en Santiago

La chilena Stephanie Vaquer celebró con todo en su regreso al país en el marco de la acción de la WWE, al conquistar por segunda vez el Campeonato Mundial Femenino ante miles de fanáticos en el Santander Arena, Santiago.

En una gran velada que culminó la gira sudamericana de la WWE, "La Primera" venció a Liv Morgan: Vestida con los colores de la bandera chilena, cerró la pelea con su finisher aéreo "Vaquer Inferno" (corkscrew moonsault) y la cuenta de tres para desatar la euforia en las gradas.

Junto con la recuperación del cinturón, Vaquer hizo historia uniéndose a la selecta lista de campeones mundiales de WWE en un evento no televisado.

Esta es la tercera ocasión en que el título femenino cambia de manos en un "house show", y la primera en casi 20 años: La última vez fue el 24 de abril de 2007, cuando Mickie James se impuso a Melina en París.

Además, la conquista de la nacida en San Fernando y criada en San Antonio significó el primer cambio de un título de WWE, de cuaquier categoría, ocurrido en Chile.

En el resto de combates titulares, el campeonato fue retenido: Chad Gable se impuso a Ethan Page, Penta y Dragon Lee por el cinturón Intercontinental; Raquel Rodríguez venció a IYO Sky, Sol Ruca y Bayley en el Intecontinental Femenino y la dupla de Bron Breakker y Austin Theory sostuvo el oro mundial en parejas femenino ante Otis y Akira Tozawa.