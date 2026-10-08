Tragedia en la lucha libre: Arbitro murió y peleador fue detenido

Una función de lucha libre mexicana terminó en tragedia luego de que el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", muriera a los 75 años durante un combate realizado en Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, hecho que derivó en la detención del luchador conocido como El Hijo de Fishman.

El episodio ocurrió entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante una función denominada "Deslealtades", cuyo combate estelar enfrentaba a El Hijo de Fishman con Máscara Sagrada NG.

El Hijo de Fishman es un luchador del circuito independiente mexicano que heredó el personaje y la máscara de su padre, José Angel Nájera Sánchez, "Fishman", una reconocida figura de la lucha libre de México durante las décadas de 1970 y 1980.

"El Búho", en tanto, era un experimentado árbitro de la lucha libre de Hidalgo. Antes de dedicarse al arbitraje también fue luchador durante aproximadamente 15 años bajo el nombre de "El Búho Negro II" y posteriormente acumuló cerca de tres décadas como réferi.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Pineda participó de una acción propia del espectáculo durante el combate y recibió de El Hijo de Fishman una variante del "martinete", conocida también como piledriver. Después del movimiento quedó inmóvil sobre la lona.

El "martinete" consiste, en términos generales, en colocar al receptor en posición invertida antes de ejecutar una caída hacia el cuadrilátero, por lo que una mala realización puede comprometer gravemente la cabeza y la zona cervical. La maniobra tiene restricciones e incluso está prohibida por distintas comisiones de lucha libre en México debido a su peligrosidad.

Los servicios de emergencia acudieron al recinto y posteriormente confirmaron que Pineda ya no presentaba signos vitales. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar mediante peritajes si la maniobra tuvo una relación causal directa con su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, efectivos de seguridad de Mineral de la Reforma detuvieron a El Hijo de Fishman y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. El caso es investigado inicialmente por hechos que podrían constituir homicidio culposo, sin que exista hasta ahora una sentencia o declaración de culpabilidad contra el luchador.

La investigación también alcanzó las condiciones en que se desarrolló el espectáculo. Autoridades locales determinaron la clausura parcial del recinto luego de establecer que la función no había sido informada con la anticipación requerida para efectuar las correspondientes revisiones de seguridad.

La empresa organizadora lamentó públicamente la muerte de "El Búho", informó que entregará asistencia jurídica a El Hijo de Fishman y señaló que mantiene contacto con la familia del árbitro mientras continúa la investigación.