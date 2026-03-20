[VIDEO] Así fue la icónica patada de Chuck Norris en un "Survivor Series" de la WWE

El fallecimiento de Chuck Norris a los 86 años reactivó uno de los momentos más recordados de su paso por la WWE, cuando protagonizó una intervención en el evento "Survivor Series" 1994.

En aquella vez, la estrella de las artes marciales fue designado como árbitro especial en el combate entre el histórico luchador The Undertaker y Yokozuna.

Fue en ese contexto, cuando el luchador Jeff Jarrett intentó irrumpir en el ring para intervenir en el combate. Sin embargo, Norris lo frenó con una patada en el rostro, que lo dejó en el suelo sin posibilidades de subirse al ring.

La llamativa secuancia desató la ovación del público que se encontraba esa noche y quedó en la memoria de los fanáticos como una de las apariciones más icónicas de Chuck Norris de la compañía de entrenimiento deportivo.