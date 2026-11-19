El luchador chileno Yasmani Acosta realizó un emotivo anuncio a través de su cuenta de Instagram respecto al futuro de su trayectoria deportiva, revelando que la elección de la Región del Biobío como sede de los Juegos Suramericanos 2030 modificó por completo sus planes de retiro.

El deportista explicó que atraviesa un difícil momento físico, pero que esta noticia le entregó un nuevo impulso para continuar compitiendo al más alto nivel. "Han sido meses sumamente duros. Me ha tocado enfrentar muchas pruebas difíciles en el camino, y sin duda la más compleja de todas es la lesión contra la que sigo luchando día a día en mi recuperación", señaló en su publicación.

En esa línea, Acosta confesó que ya tenía definida una fecha tentativa para despedirse de la actividad, la cual quedó atrás tras el anuncio oficial de la cita suramericana en suelo nacional: "En medio de esa batalla, tenía en mente cerrar mi carrera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero la noticia de hoy lo cambió todo".

"Hoy tengo la motivación que necesitaba para seguir levantándome. No hay mejor escenario para decir adiós que en casa, frente a la gente que me ha visto caer, sanar y luchar por cada medalla", agregó el luchador.

Asimismo, el representante nacional aprovechó la instancia para reconocer la gestión detrás de la candidatura chilena: "Quiero agradecer profundamente a todos los que trabajaron incansablemente detrás de esta postulación para traer esta fiesta deportiva a nuestro país".

Finalmente, Acosta reflexionó sobre lo que significará cerrar más de tres décadas de trayectoria frente al público local. "No es fácil pensar en el retiro después de dedicarle más de 30 años de mi vida al deporte, pero saber que mi última batalla será recuperado y sintiendo el aliento de todo un país en las gradas, lo convierte en el cierre perfecto", sentenció.