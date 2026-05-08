Yasmani Acosta sufrió grave lesión en su regreso a la lucha y será operado

El chileno Yasmani Acosta tuvo un desafortunado regreso a las competencias de lucha grecorromana tras su plata olímpica en París 2024, pues sufrió una grave lesión durante su primer torneo y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

Acosta enfrentaba al jamaicano Tyrese Thompson por los cuartos de final categoría +130 kilos del Panamericano de Coralville, Estados Unidos, cuando realizó un mal movimiento al buscar un Suplex, afectando los ligamentos de sus rodillas.

Thompson trató de auxiliar al competidor nacional, quien terminó siendo retirado en silla de ruedas para posteriormente ser trasladado hasta un centro de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el propio Acosta anticipó una cirugía pese a estar a la espera del diagnóstico oficial.

"Muchas gracias a todos por la preocupación. El combate debería haberlo ganado sin problemas, sin nada. Debería haber estado bien en esta competencia, ganar mi medallita de oro quizás y estar clasificado, pero pasaron cosas", señaló.

"Las dos rodillas están lesionadas y nada, tengo que recuperarme. Quería enviarle muchas gracias a todos los que me están apoyando. Ánimo. Ánimo, a salir de esta", cerró el deportista de 37 años, que pretende tener su "last dance" olímpico en Los Angeles 2028.