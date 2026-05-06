Yasmani Acosta vuelve a la competencia en el Panamericano de Coralville

Tras su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se colgó la medalla de plata en la lucha grecorromana, el chileno Yasmani Acosta volverá mañana jueves a la competencia oficial en el Panamericano Adulto de Coralville, Estados Unidos.

El gigante de la lucha chilena será la principal figura del certamen continental, marcando su retorno en las colchonetas tras subir al podio en la capital francesa.

Acosta buscará ratificar su dominio regional y sumar nuevos puntos en el ranking internacional en esta nueva etapa de su carrera.

Pero Yasmani no estará solo. La jornada de este jueves también verá acción a otros destacados exponentes nacionales. El también olímpico Néstor Almanza dirá presente en la categoría de los 67 kg, buscando seguir consolidando su progresión tras su experiencia en París.

A ellos se suman los seleccionados nacionales Nicolás Vargas, quien competirá en los 60 kg, y Eduardo Bernal, representante en la división de los 77 kg, completando un sólido equipo nacional para este inicio de la competencia grecorromana.