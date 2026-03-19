Prestigiosa competencia de trail running confirmó su edición de 2026 con importante novedad
La carrera se realizará el sábado 17 de octubre de 2026.
El Endurance, una de las carreras de trail running más importantes del país, confirmó oficialmente su edición de 2026.
La celebración anterior, realizada en la precordillera de Santiago, reunió a cientos de corredores que enfrentaron exigentes recorridos de montaña en distintas distancias (10 kms., 25 kms., 50 kms., 80 kms.).
Este año, la novedad es la incorporación de una nueva categoría de 160 kilómetros, consolidando al evento como una de las competencias de trail running más relevantes dentro del calendario outdoor nacional.
La competencia se realizará el sábado 17 de octubre de 2026.