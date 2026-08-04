"Muchachos, felicidades por este logro": Piloto felicitó en pleno vuelo a escolares campeones de atletismo

La delegación del Colegio Mayor de Peñalolén fue reconocida por el piloto del avión que los trasladaba hacia Santiago tras lograr el campeonato del Interescolar Mixto de Atletismo Soprole de Iquique.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar en nombre de toda la tripulación al equipo de atletismo del Colegio Mayor Peñalolén", afirmó por altoparlante, quien posteriormente anunció la consagración del establecimiento.

"Muchachos, felicidades por este logro. Felicidades también a sus familias y a sus profesores", agregó el aviador.

Tras el reconocimiento, los 71 deportistas a bordo estallaron en júbilo, siendo aplaudidos por el resto de pasajeros del avión.

"Los chicos y jóvenes se sorprendieron, quedaron felices con el saludo. Y bueno, después salieron aplausos en forma espontánea y la frase "vamos Mayor"", señaló Claudio Ulloa, profesor de atletismo y jefe técnico de la delegación.

La competición se desarrolló entre el sábado 1 y domingo 2 de agosto en la pista atlética del Estadio Tierra de Campeones, donde la institución dominó el certamen, coronándose en la categoría femenina y masculina con 434 y 446,5 puntos.

Colegio Mayor superó a fuertes rivales nacionales e internacionales, como Verbo Divino de Chicureo y Cristo Rey de Tacna, Perú, en un torneo que convocó a 594 atletas escolares.