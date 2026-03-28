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Tópicos: Deportes | Polideportivo

Natalia Duco visitó las dependencias de la Comision Nacional del Control de Dopaje

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Ministra del Deporte compartió con los integrantes.

Natalia Duco visitó las dependencias de la Comision Nacional del Control de Dopaje
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La ministra del Deporte, Natalia Duco visitó las dependencias de la Comisión Nacional del Control de Dopaje (CNCD), donde compartió con sus integrantes.

"La ministra del Deporte, Natalia Duco, visitó las dependencias de la CNCD con el objetivo de conocer de cerca sus procesos operativos, recorrer las instalaciones y saludar a sus funcionarios", escribió la cuenta del Ministerio del Deporte en Instagram.

Además profundizaron el objetivo de esta visita: "Esto con el fin de generar alianzas y trabajar de manera coordinada en las materias que competen a ambas instituciones".

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