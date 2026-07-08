Patinaje Artístico Chileno logró histórico tercer lugar en Panamericano de Naciones

El Patinaje Artístico Chileno alcanzó un nuevo hito internacional luego de conseguir el tercer lugar en el Panamericano específico para Naciones, en modalidades individuales, disputado en Buenos Aires entre el 21 de junio y el 7 de julio.

La delegación nacional totalizó 14 medallas, con cinco oros, tres platas y seis bronces, registro que le permitió ubicarse en el podio general detrás de Argentina, que lideró con 35 preseas (14-12-9), y Brasil, que fue segundo con 26 (9-9-8).

Los campeones panamericanos chilenos fueron Martina Toro, en Inline Espoir; Amalia Santander, en Espoir Freeskating; Diego Aguilera, en Espoir Freeskating; Luciana Avendaño, en Inline Freeskating; y Josefa Ramos, en Junior Freeskating.

Las medallas de plata fueron conseguidas por Martín Romero, en Mini Freeskating; María Celeste Díaz, en Mini Freeskating; y Agustín Valdenegro, en Espoir Freeskating.

Los bronces quedaron en manos de Victoria Morales, en Junior Solo Dance; Amalia Guerra, en Mini Inline; Nicole Carvajal, en Inline Espoir; Isidora Ruz, en Mini Freeskating; Agustina Méndez, en Espoir Freeskating; y Diego Romero, en Cadet Freeskating.

Isidora Ruz fue una de las ganadoras de bronce.

El certamen panamericano, que cerró este martes, también entregó plazas clasificatorias para los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027.