Perú lanzó concurso para diseñar la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2027

El comité organizador de los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 lanzó un concurso nacional para diseñar y elegir a la mascota de la competencia, que se disputará del 23 de julio al 29 de agosto del próximo año.

La convocatoria, difundida este miércoles, indicó que la propuesta ganadora recibirá un premio con 5.000 soles (1.461 dólares), además de la oportunidad de convertirse "en parte de la historia deportiva del país". Según la convocatoria, un jurado especializado considerará criterios como creatividad y originalidad, concepto e identidad, impacto visual, versatilidad, técnica y presentación de las propuestas.

Tras la evaluación técnica, que se realizará el próximo 15 de julio, el jurado seleccionará a tres propuestas finalistas, que pasarán a una etapa de votación pública digital que se desarrollará hasta el 21 de julio próximo, cuando se promulgará la propuesta que obtenga el mayor respaldo ciudadano.