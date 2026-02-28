IND comprometió recursos tras incendio en centro de remo del Team Chile

Por medio de sus canales oficiales, el Instituto Nacional de Deportes anunció el despliegue de "un plan de acción técnico, presupuestario y operativo" tras el incendio que destruyó todos los implementos del Team Chile de remo, la madrugada de este sábado.

El IND señaló que desde primera hora trabaja en conjunto con el Comité Olímpico de Chile y las federaciones de remo y canotaje para realizar un catastro sobre las pérdidas en el Centro de Alto Rendimiento de Curauma, Valparaíso.

Tal como adelantó la futura ministra Natalia Duco, "de manera preliminar se estima que los daños bordearían los $2.000 millones solo en equipamientos, y en términos de infraestructura no está el valor exacto".

"El Instituto ya inició el trabajo interno para la reasignación de recursos" para reponer los hangares e implementos destruidos. "La prioridad es acelerar los procesos administrativos para comenzar cuanto antes la etapa de reconstrucción", señaló el IND.

Por otro lado, el IND destacó que ya estaba contemplada una inversión de $300 millones para, justamente, mejorar los hangares. Con el siniestro en aquellos galpones, "la iniciativa será reformulada y ajustada a las actuales necesidades".

Además, junto al COCh se evalúa el traslado hasta Curauma, u otros centros de entrenamiento, de embarcaciones antiguas que actualmente se encuentran en comodato, para que los deportistas puedan seguir con sus trabajos.

Finalmente, la entidad gubernamental dependiente del Ministerio del Deporte desplegó apoyo técnico para revisar junto al COCh y las federaciones "la agenda deportiva de 2026 y los proyectos en curso, con el fin de ajustar la planificación a la contingencia, resguardando la preparación de las y los deportistas".