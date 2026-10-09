Quillón definirá los últimos cupos de Chile para el Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje

Quillón, en la Región de Ñuble, será escenario este sábado 10 de octubre del tercer Nacional Selectivo de Velocidad y Paracanotaje, competencia que entregará los últimos cupos para integrar la delegación chilena que participará en el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje 2026.

La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 17:00 horas en la Laguna Avendaño y reunirá a cerca de 160 deportistas provenientes de clubes de distintas zonas del país.

El programa contempla pruebas de canotaje convencional, canoa y paracanotaje en las categorías Menores, Cadetes, Junior, Senior y Máster A, B, C y D, con resultados que tendrán incidencia directa en la conformación definitiva de la selección nacional.

Entre los representantes locales que buscarán asegurar su presencia en el certamen continental aparecen Fernanda Sepúlveda, en canotaje, y Marcelo González, en paracanotaje.

La misma Laguna Avendaño albergará entre el 6 y el 8 de noviembre el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, cita que reunirá a cerca de 400 deportistas de diez países en pruebas de velocidad de 200, 500 y 1.000 metros.

La organización proyecta además una asistencia cercana a las 10.000 personas durante el torneo continental, que contará con acceso gratuito para el público.