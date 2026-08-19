Regata "Bernardo O'Higgins" reunirá a 180 remeros de todo Chile en Laguna Carén

La nueva edición de la Regata "Bernardo O'Higgins" reunirá este sábado 22 de agosto a 180 deportistas pertenecientes a 15 clubes de todo Chile en el Parque Laguna Carén de Santiago, en la tradicional competencia organizada por el Club de Remo Carén.

La jornada contempla un total de 34 pruebas de velocidad sobre una distancia de 500 metros, todas en embarcaciones individuales de la modalidad single scull, con carreras que comenzarán a las 09:00 horas y se desarrollarán durante la mañana.

Uno de los aspectos destacados será la amplia variedad de edades entre los participantes. Las categorías partirán con Prealevín, desde los nueve años, y llegarán hasta Máster H, donde competirán deportistas de hasta 79 años.

La Regata "Bernardo O'Higgins" está vinculada a la historia del Club de Remo Carén desde su fundación en 1980 y, luego de regresar al calendario durante 2025, la organización busca consolidarla nuevamente como uno de los principales encuentros de velocidad del remo nacional.

Una jornada abierta al público en Laguna Carén

La competencia se desarrollará en el Parque Laguna Carén, en la comuna de Pudahuel, y estará abierta al público, con el objetivo de acercar la disciplina a nuevos espectadores y generar una jornada familiar en torno al remo.

Durante el evento también estará presente DKMS Chile, organización dedicada a la búsqueda de potenciales donantes de células madre sanguíneas para pacientes que requieren un trasplante. Los asistentes que cumplan con los requisitos podrán obtener información y registrarse como potenciales donantes en el stand dispuesto durante la jornada.

Con 180 deportistas, 15 clubes y competidores separados por siete décadas de edad, la edición 2026 de la Regata "Bernardo O'Higgins" buscará convertir nuevamente a Laguna Carén en uno de los principales puntos de encuentro del remo chileno.