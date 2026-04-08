Catalina Ramírez y Joaquín Díaz serán los abanderados de Chile en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026

Catalina Ramírez y Joaquín Díaz serán los abanderados del Team Chile en la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, a realizarse entre el 12 y el 25 de abril con más de dos mil atletas juveniles provenientes de 15 países.

Catalina es una de las grandes promesas del tenis de mesa chileno. En su corta carrera ha ganado ocho medallas sudamericanas, tres panamericanas y 10 en el Circuito Mundial de menores.

"Para mí es un honor y un orgullo muy grande. Representar a mi país es algo que me emociona mucho y estoy muy agradecida que me hayan dado la oportunidad de estar acá", expresó.

Por su parte, Joaquín es un talentoso judoca: en 2025 fue campeón nacional sub 18 y subcampeón adulto en la categoría -66 kilos. "Estoy muy orgulloso de tener esta oportunidad y mi expectativa es llegar al podio", expresó.

La Selección Nacional de Todos los Deportes, que estará compuesta por 155 deportistas en Centroamérica, competirá por cuarta vez en el certamen multideportivo más importante del Cono Sur para los seleccionados entre los 13 y 19 años.

En Rosario 2022, el Team Chile ganó 15 medallas de oro, 22 de plata y 23 de bronce.