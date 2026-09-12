El Team Chile desfiló y quedó listo para su estreno en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

Cerca de 60 integrantes del Team Chile -entre seleccionados, entrenadores y dirigentes- soportaron la fría noche rosarina y participaron de la obertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollada en el Monumento Nacional a la Bandera.

El grupo fue encabezado por los abanderados, la hockista Manuela Urroz y el patinador Emanuelle Silva.

Además, participaron deportistas de esgrima, natación, bochas, esports, ecuestre, pentatlón, entre otras disciplinas.

Este domingo comenzará la participación del Team Chile en el megaevento con acción en nueve deportes: natación en aguas abiertas, natación clásica, hockey césped, esgrima, gimnasia artística, clavados, adiestramiento ecuestre, esports y vóleibol playa.

Finalmente, el Team Chile participará con 533 deportistas en Argentina luego de las bajas por lesión de Humberto Pizarro (Adiestramiento Ecuestre) y Arantzazú Pavez (Levantamiento de Pesas).