Esgrimista Ignacia Cifuentes fue seleccionada por WWE para las pruebas de talentos en Chile

Ignacia Cifuentes, esgrimista del Team Chile y exparticipante del programa Fiebre de Baile, fue seleccionada por WWE para la próxima prueba de talentos que realizará en septiembre en nuestro país, en el marco del tour sudamericano que realizará la empresa de lucha libre estadounidense.

Cifuentes, quien compitió por el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aseguró al diario La Cuarta que fue confirmada para el "try out" de WWE, tras reuniones telemáticas, y señaló que tiene nociones básicas sobre la lucha libre.

"Igual siempre me han interesado los deportes de combate, obviamente por el deporte que hago, he tenido la posibilidad de practicar algunos y me ha encantado, así que se podría decir que es algo que me gusta. Y como te digo, todos los deportes de combate tienen lo suyo y uno puede encontrar como ciertas conexiones en los desplazamientos, son todos muy similares", declaró al citado medio.

Además, comentó que la prueba de WWE no afectará a su calendario de esgrimista, considerando que en septiembre, etre el 12 y 26, son los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina.

"Entonces no me toparía en verdad con nada y justo voy a estar como en un momento donde voy a estar bien físicamente. Entonces voy a poder juntar ambas preparaciones para septiembre", aseveró.

El "try out" de la WWE será en el marco de la visita a nuestro país de las estrellas de la empresa por la gira sudamericana, destacando la excampeona mundial, la chilena Stephanie Vaquer.

El show de WWE está agendado para el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, a las 20:00 horas (23:00 GMT).