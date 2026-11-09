¡Histórica medalla! Chileno Vittorio Gorziglia conquistó bronce en el disco de Dakar 2026

Una jornada de gloria y celebración absoluta escribió el atletismo nacional en territorio africano, luego de que el lanzador del Team Chile Vittorio Gorziglia conquistara una histórica medalla de bronce en el lanzamiento del disco en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El deportista formado en las pistas de Universidad Católica completó una actuación consagratoria en la fosa senegalesa, registrando un mejor intento de 56,00 metros que le permitió subirse al podio planetario en la tercera posición.

La gesta del especialista criollo tiene ribetes históricos para el deporte olímpico del país, ya que se convirtió en la segunda medalla en la historia de Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud, rompiendo una sequía de 16 años desde que la selección chilena femenina de fútbol sub 15 se colgara la presea de oro en Singapur 2010.