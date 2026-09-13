Kristel Köbrich agigantó su historia y logró su 19ª medalla en Juegos Sudamericanos

La destacada nadadora nacional Kristel Köbrich volvió a inscribir su nombre en lo más alto del deporte continental al conseguir este domingo la medalla de bronce en los 800 metros libres de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, en Argentina.

La deportista chilena completó una presentación sobresaliente en la piscina y detuvo el cronómetro en un tiempo de 8'41".47, marca que le permitió subirse una vez más al podio suramericano y colgarse la 19ª presea de su exitosa carrera en esta competencia.

El mérito de la "Cobra" es aún mayor considerando su vigencia: a sus 41 años, compitió de igual a igual y logró superar a rivales de hasta 24 años menos, demostrando una disciplina y un nivel de élite que la sitúan indiscutidamente entre las atletas más grandes en la historia de Chile.

Con este nuevo podio, Köbrich no solo amplía su récord como una de las deportistas con más medallas en los Juegos Suramericanos, sino que revalida su condición de referente indiscutida de la natación regional.

Además, el esgrima nacional se colgó otras dos preseas de bronce luego de lo hecho por Katina Proestakis y Arantza Inostroza, quienes alcanzaron las semifinales en la categoría florete.

Las nacionales cayeron en dicha instancia y al no haber definición por el tercer lugar, logran subirse al podio.