Resumen 2025: El Team Chile sumó medallas y alegrías alrededor del mundo

En un año polideportivo marcado por ser el primero del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, el Team Chile volvió a demostrar su crecimiento gracias a destacadas actuaciones individuales y colectivas.

Dos de los más destacados fueron la atleta Martina Weil y el ciclista de montaña Martín Vidaurre, quienes fueron justamente homenajeados por el Comité Olímpico de Chile como los mejores del año.

La velocista especialista en los 400 metros tuvo un gran año que le permitieron alzarse con el oro en el Sudamericano de Buenos Aires, ser cuarta en el Mundial Indoor de Nanjing y terminar novena en el Mundial de Japón, rompiendo además en reiteradas ocasiones el récord nacional de la distancia.

Vidaurre, en tanto, tuvo su mejor año en el circuito mundial de la UCI y terminó como subcampeón, logrando podios en cuatro de las diez fechas que componen la Copa del Mundo.

Otro que tuvo un gran año fue un habitual en estos resúmenes: Joaquín Niemann, quien en el LIV Tour se alzó con cinco victorias, llegando como líder a la fecha final donde un irregular desempeño lo dejó como subcampeón, lo que se sumó al octavo lugar que logró en el PGA Championships luego de una gran remontada en la cuarta y última jornada.

En el karate, Valentina Toro volvió a tener un buen año al concretar medalla de bronce en los Juegos Mundiales –evento que alberga los deportes no olímpicos- de Chengdú.

En esa misma cita, la patinadora Catalina Lorca también logró subirse al podio al ser tercera en los 500 metros sprint.

Hablando de citas polideportivas, el Team Chile cerró su año en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima, instancia donde con una joven delegación se situó en la cuarta posición del medallero con 53 oros, 57 platas y 63 bronces.

Además, la "selección chilena de todos los deportes" participó en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Asunción, instancia donde remató en la octava posición del medallero con 18 preseas doradas, 19 plateadas y 28 de bronce.

En otra actuación destacada, el piloto nacional Francisco "Chaleco" López y su navegante Juan Pablo Latrach se quedaron con el subcampeonato del Dakar 2025 en la categoría SSV T4.

En tanto, Arley Méndez volvió al podio de un Mundial de Halterofilia luego de colgarse en Noruega la presea de plata en la especialidad arranque en la categoría 88 kilos.

Mientras que las hermanas Antonia y Melita Abraham remataron en la séptima ubicación del Mundial de Remo de Shanghái, en China, luego de adjudicarse la Final B del Par Femenino. Las deportistas nacionales llegaron a esta instancia luego de quedar al margen de la final por las medallas y demostraron que son top ten a nivel mundial.

El rugby volvió a sacar la cara en el deporte colectivo

Entre los deportes colectivos, el rugby volvió a sacar la cara por el Team Chile luego de alzarse con su segunda clasificación consecutiva a una Copa del Mundo.

Luego de superar en 2024 el triangular ante Brasil y Paraguay, los Cóndores perdieron el mano a mano ante Uruguay en una estrecha llave (global de 46-37), lo que le valió jugar el repechaje ante Samoa.

En esa instancia, el elenco nacional fue hasta Estados Unidos para igualar 32-32 en Salt Lake City.

La revancha se jugó en Sausalito y ante más de 15 mil hinchas, los nacionales se hicieron respetar y vencieron por 31-12 a los oceánicos para decir presente en el Mundial de Australia 2027, instancia donde se verá las caras ante Nueva Zelanda, los locales y Hong Kong.