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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

"Son casas chubi": El video del Team Chile que desató la polémica en Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un grupo de deportistas nacionales recreó una escena de teleserie que luego fue borrada por las críticas.
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Laura Müller, representante del equipo de balonmano en el Team Chile, desató una encendida controversia en redes sociales tras compartir en su cuenta de TikTok un video parodiando las instalaciones donde se hospedan durante los Juegos Sudamericanos 2026.

Junto a sus compañeras de equipo, recrearon una escena de la teleserie "Pituca sin Lucas", producción donde el personaje de "Lita" reaccionaba con desdén al conocer una vivienda social calificándola como "casitas chubi".

Pese a la intención humorística, desde el país trasandino interpretaron el registro como un agravio directo hacia la infraestructura dispuesta en la provincia de Santa Fe para recibir a más de cuatro mil competidores continentales.

Tras esta situación y la repercusión mediática, la propia deportista decidió eliminar definitivamente la publicación de sus cuentas oficiales.

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